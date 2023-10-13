الصليب الأحمر: المنظمات الإنسانية لن تستطيع المساعدة خلال نزوح جماعي بغزة

آثار الدمار في غزة (رويترز)

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر (الجمعة 13-10-2023) إن المنظمات الإنسانية لن تكون قادرة على مساعدة أكثر من مليون شخص في غزة أمهلتهم إسرائيل 24 ساعة لمغادرة منازلهم والتوجه إلى جنوب القطاع.

وأضافت اللجنة في بيان “في ظل وجود حصار عسكري، لن تتمكن المنظمات الإنسانية ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من المساعدة في هذا النزوح الجماعي للسكان في غزة”.

وتابعت “الاحتياجات هائلة ويجب أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على زيادة عمليات الإغاثة”.

وقالت اللجنة إن مطالبة إسرائيل السكان بالانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة، في ظل حصار يحرمهم الحصول على الغذاء والماء والكهرباء، “لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي”.

وتلقى مكتب اللجنة في مدينة غزة تعليمات تطلب منه الانتقال إلى الجنوب، تماما مثل السكان.

وقال بيان اللجنة “إننا قلقون لأقصى درجة على زملائنا في غزة وعلى عائلاتهم”.