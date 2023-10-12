الصليب الأحمر على خطّ "الوساطة" بشأن الأسرى الإسرائيليّين

أعلن مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الخميس، أنّ اللجنة تتواصل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بخصوص الأسرى الذين احتجزهم مقاتلو الحركة خلال هجوم كبير على المستوطنات، السبت الماضي.

وأضاف المدير الإقليمي للشرق الأوسط والأدنى في الصليب الأحمر فابريزيو كاربوني: “نتواصل الآن مع مسؤولين من حماس وإسرائيل في إطار الجهود المبذولة في هذا الشأن”.

وأضاف: “كوسيط محايد نحن مستعدون للقيام بزيارات إنسانية وتسهيل الاتصالات بين الرهائن وأفراد عائلاتهم وتسهيل أي إطلاق سراح في نهاية المطاف”.