الأحد 15 شوال 1446 ﻫ - 13 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصليب الأحمر: مسعف فلسطيني محتجز في إسرائيل بعد مذبحة موظفي الإغاثة في غزة

منذ 42 دقيقة
فلسطينيون يشيعون 14 شهداء من الدفاع المدني والهلال الأحمر بخانيونس (رويترز)

فلسطينيون يشيعون 14 شهداء من الدفاع المدني والهلال الأحمر بخانيونس (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأحد إن أحد موظفي الهلال الأحمر، الذي فُقد أواخر مارس آذار الماضي عندما استشهد 15 من موظفي الإغاثة بنيران إسرائيلية، محتجز لدى السلطات الإسرائيلية.

وأكد هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لرويترز تلقي اللجنة معلومات تفيد باحتجاز المسعف أسعد النصاصرة في موقع احتجاز إسرائيلي.

وفي 27 و30 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات في غزة العثور على جثامين 15 من أعضاء فريق الإسعاف والإطفاء مدفونة في منطقة تبعد نحو 200 متر عن موقع توقف مركباتهم.

وأظهرت المؤشرات أن الضحايا استشهدوا بالرصاص، وبعضهم وُجد مكبّل اليدين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 27 من أفراد طواقم الهلال الأحمر خلال أداء واجبهم الإنساني، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

ورغم الإدانات، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهده بتصعيد المجازر وتنفيذ ما وصفه بمخطط “صفقة القرن” الهادف إلى تهجير الفلسطينيين، مستندا في ذلك إلى دعم أميركي مطلق.

وقد تسببت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول في سقوط أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، وسط دمار شامل وانهيار كامل للمنظومة الصحية.

وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على غزة، وتواصل حملتها العسكرية رغم المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار، مما أسفر عن كارثة إنسانية لم يشهد لها القطاع مثيلا في تاريخه الحديث.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الشرطة الألمانية - رويترز
مقتل منفذ هجوم طعن في برلين برصاص الشرطة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
طبيب ترامب: الرئيس يتمتع بصحة ممتازة بعد الفحوص السنوية
البرلمان الإيراني
نائب إيراني يتهم الحكومة بإخفاء تفاصيل المفاوضات مع أميركا

الأكثر قراءة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"
"التيار" يدخل الانتخابات البلدية من الباب الخلفي!
ستيف ويتكوف
ويتكوف: تقديم التنازلات قد يكون ضرورياً للتوصل إلى اتفاق مع إيران