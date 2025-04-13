الصليب الأحمر: مسعف فلسطيني محتجز في إسرائيل بعد مذبحة موظفي الإغاثة في غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني واللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأحد إن أحد موظفي الهلال الأحمر، الذي فُقد أواخر مارس آذار الماضي عندما استشهد 15 من موظفي الإغاثة بنيران إسرائيلية، محتجز لدى السلطات الإسرائيلية.

وأكد هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لرويترز تلقي اللجنة معلومات تفيد باحتجاز المسعف أسعد النصاصرة في موقع احتجاز إسرائيلي.

وفي 27 و30 مارس/آذار الماضي، أعلنت السلطات في غزة العثور على جثامين 15 من أعضاء فريق الإسعاف والإطفاء مدفونة في منطقة تبعد نحو 200 متر عن موقع توقف مركباتهم.

وأظهرت المؤشرات أن الضحايا استشهدوا بالرصاص، وبعضهم وُجد مكبّل اليدين.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 27 من أفراد طواقم الهلال الأحمر خلال أداء واجبهم الإنساني، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

ورغم الإدانات، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهده بتصعيد المجازر وتنفيذ ما وصفه بمخطط “صفقة القرن” الهادف إلى تهجير الفلسطينيين، مستندا في ذلك إلى دعم أميركي مطلق.

وقد تسببت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول في سقوط أكثر من 165 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال أكثر من 11 ألف شخص في عداد المفقودين، وسط دمار شامل وانهيار كامل للمنظومة الصحية.

وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على غزة، وتواصل حملتها العسكرية رغم المناشدات الدولية لوقف إطلاق النار، مما أسفر عن كارثة إنسانية لم يشهد لها القطاع مثيلا في تاريخه الحديث.