الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تؤكد استعدادها لتوسيع الشراكة مع كوريا الشمالية وتعزيز التنسيق الإقليمي

منذ 46 دقيقة
الرئيس الصيني شي جين بينغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

الرئيس الصيني شي جين بينغ والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

A A A
طباعة المقال

أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصين أعربت عن استعدادها لتوطيد علاقاتها مع كوريا الشمالية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وجه رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوم الخميس، رداً على رسالة تهنئة أرسلها كيم بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وقال شي في رسالته إن “الصين وكوريا الشمالية جارتان وصديقتان حميمتان تربطهما علاقة تعاون ومصير مشترك”، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية أصبحت أكثر متانة مع مرور الوقت.

وأضاف أن الجانبين وضعا خلال زيارة كيم إلى بكين في سبتمبر الماضي “خريطة طريق” لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن وزيري خارجية كوريا الشمالية وإندونيسيا عقدا اجتماعاً في بيونجيانغ أمس السبت، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات والتعاون في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ووقعا مذكرة تفاهم لم تحدد تفاصيلها.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزير الإندونيسي كان من بين الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر الشرطة في مدغشقر
مدغشقر: تحذيرات رئاسية من محاولة انقلاب وسط احتجاجات متصاعدة
الاستعدادات تجري في مصر لاستضافة قادة 20 دولة (رويترز)
شرم الشيخ تستضيف قمة دولية لـ20 دولة لدعم اتفاق غزة برعاية مصرية-أمريكية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
أردوغان يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام

الأكثر قراءة

خلايا السرطان (تعبيرية)
لا تتجاهل التعب.. قد يكون أول إنذار للسرطان!
الطقس
توقعات الطقس في الأيام المقبلة
حبيبة ابنة المخرجة إيناس الدغيدي
إبنة إيناس الدغيدي: أمي حققت حلم من أحلامها