الصين تؤكد استعدادها لتوسيع الشراكة مع كوريا الشمالية وتعزيز التنسيق الإقليمي

أكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الصين أعربت عن استعدادها لتوطيد علاقاتها مع كوريا الشمالية وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوكالة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ وجه رسالة إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوم الخميس، رداً على رسالة تهنئة أرسلها كيم بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني.

وقال شي في رسالته إن “الصين وكوريا الشمالية جارتان وصديقتان حميمتان تربطهما علاقة تعاون ومصير مشترك”، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية أصبحت أكثر متانة مع مرور الوقت.

وأضاف أن الجانبين وضعا خلال زيارة كيم إلى بكين في سبتمبر الماضي “خريطة طريق” لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن وزيري خارجية كوريا الشمالية وإندونيسيا عقدا اجتماعاً في بيونجيانغ أمس السبت، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات والتعاون في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ووقعا مذكرة تفاهم لم تحدد تفاصيلها.

وأشارت الوكالة إلى أن الوزير الإندونيسي كان من بين الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.