الصين تحث بريطانيا وأوروبا على حماية الأنظمة التجارية متعددة الأطراف

حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على حماية الأنظمة التجارية متعددة الأطراف، إذ تسعى بكين إلى حشد الدعم من الشركاء التجاريين لمواجهة إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتتواصل حرب تجارية متصاعدة بين الصين والولايات المتحدة مع زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة التي تعوق التجارة الثنائية بشكل كبير.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ قال خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي “تستخدم الولايات المتحدة الرسوم الجمركية سلاحا لتوجيه ضربات عشوائية على الدول، في انتهاك علني لقواعد منظمة التجارة العالمية وتقويض للحقوق والمصالح المشروعة للآخرين”.

وأبلغ وانغ لامي بأن الصين وبريطانيا تحملان على عاتقيهما مسؤولية الحفاظ على النظام الدولي في مواجهة “البلطجة المتفشية من جانب واحد”.

وقال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع بريطانيا “للقضاء على جميع الانحرافات”، مضيفا أن مسؤولية حماية الأنظمة التجارية متعددة الأطراف تقع على عاتق البلدين.

وفي اتصال هاتفي آخر مع وزيرة الخارجية النمساوية بيآتة ماينل-رايزينجر، دعا وانغ الاتحاد الأوروبي إلى الدفاع عن التجارة متعددة الأطراف، وقال إن الصين مستعدة لتعزيز التبادلات عالية المستوى مع التكتل.

وكانت واشنطن قد رفعت الرسوم الجمركية إلى 145 بالمئة على السلع الصينية، مما دفع بكين إلى الرد بفرض رسوم جمركية بنسبة 125 بالمئة على السلع المستوردة من الولايات المتحدة.

وجاء الاتصالان الهاتفيان بعد أن حذرت بكين أمس الاثنين الدول من إبرام اتفاق اقتصادي أوسع نطاقا مع الولايات المتحدة على حسابها، وهددت باتخاذ تدابير مضادة إذا حدث ذلك.