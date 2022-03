الصين تحمّل أميركا مسؤولية الحرب الروسية – الأوكرانية

يترقّب العالم بحذر مجريات الأحداث العسكرية في اوكرانيا على وقع الغزو الروسي، وسط حملات تضامن واسعة لما يتعرض له المواطنون الاوكران من خوف وهلع نتيجة القصف الروسي مدنا أوكرانية.

غير أن الصين، لديها موقف مغاير عن الدول الأخرى اذ انها تحمّل الولايات المتحدة مسؤولية كل ما يجري منذ البداية.

وجاء هذا الكلام على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية “تشاو ليجيان”، في تعليقه على الأحداث حول أوكرانيا، وقال ان أميركا يجب أن تسأل نفسها من بدأ بكل ما يجري.

وفي تغريدة على تويتر، نشرها أمس السبت: “يجب على الولايات المتحدة أن تسأل نفسها من بدأ بكل ذلك”. ودعم الدبلوماسي الصيني موقفه من خلال ارفاق التغريدة برسم كاريكاتوري ظهر فيه رجل أميركي وهو يطرح سؤالا: “لماذا لا تبذل الصين المزيد من الجهد لإخماد الحريق؟”. وخلال ذلك يقوم الرسم الممثل لواشنطن بواسطة البنزين بإخماد الحريق في أوكرانيا.

The US should ask itself who's the one that started all these. pic.twitter.com/Zxdk1OUG4o

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) February 26, 2022