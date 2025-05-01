الصين تدعم الدبلوماسية الإيرانية قبل المحادثات النووية بين طهران وأمريكا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لمسؤول إيراني كبير أمس الأربعاء إن بكين تقدر الجهود الدبلوماسية التي تبذلها طهران فيما يتعلق ببرنامجها النووي قبل جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية يوم السبت.

وأضاف وانغ لعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بحسب بيان عن اجتماع عقد في البرازيل وأصدرته الخارجية الصينية اليوم الخميس “الصين تقدر التزام إيران بعدم صنع أسلحة نووية وتقدر الجهود الدبلوماسية الإيرانية”، وذلك .

ونقل البيات عن وانغ قوله “(الصين) تسعد برؤية الحوار المستمر بين إيران وأطراف أخرى وتدعم تعاون إيران الضروري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بشن عمل عسكري إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق لتقييد برنامجها النووي المتنامي، ومن المتوقع أن يجتمع مفاوضون من واشنطن وطهران مرة أخرى في روما يوم السبت.

وفرض البيت الأبيض، أمس الأربعاء، عقوبات على كيانات اتهمها بالتورط في التجارة غير المشروعة للنفط والبتروكيماويات الإيرانية، في محاولة لتكثيف الضغوط على طهران قبل المحادثات.

وعمل وزير الخارجية الصيني مع شمخاني على الاتفاق المفاجئ المبرم عام 2023 لاستعادة العلاقات بين السعودية وإيران، والذي قال محللون إنه يشير إلى رغبة بكين في أن تصبح دولة ذات ثقل دبلوماسي كبير في الشرق الأوسط.

لكن قضايا، مثل الحرب بين إسرائيل وغزة ومهاجمة جماعة الحوثي اليمنية للسفن التجارية في البحر الأحمر، شكلت اختبارا صعبا لقدرة بكين على الاستمرار في لعب دور بناء في التعامل مع “القضايا الساخنة” عالميا.