الخميس 26 شوال 1446 ﻫ - 24 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تدعو سويسرا للمشاركة في مواجهة تحديات تراجع العولمة

منذ 42 دقيقة
علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

A A A
طباعة المقال

دعت الصين، اليوم الخميس، سويسرا إلى المشاركة في الجهود الرامية لمواجهة تحديات تراجع العولمة وحثتها على التعاون في حماية نظام التجارة العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره السويسري إجناسيو كاسيس في بكين اليوم، حيث قال إن على الجانبين تسريع المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

ونقلت الوزارة في بيان عنه قوله إن الصين ترحب بقدوم المزيد من الشركات السويسرية للاستثمار وممارسة الأعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتأمل في أن تواصل سويسرا توفير بيئة مفتوحة وعادلة ولا تنطوي على تمييز للشركات الصينية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما الاتحاد الأوروبي وروسيا
الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات قانونية لفسخ عقود الغاز الروسي تدريجيا
قصف روسي على أوكرانيا - أرشيفية رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الدفاع الروسية: استهدفنا مصانع صواريخ وطيران ومركبات مدرعة بأوكرانيا
علما أمريكا وإيران - رويترز
أمريكا تعين مايكل أنطون لقيادة المحادثات الفنية مع إيران

الأكثر قراءة

طقس لبنان
بعد الحرارة المرتفعة.. تحضروا لمنخفض جوي قادم من إيطاليا إلى لبنان!
وزير الدفاع ميشال منسى
قرار هام لوزير الدفاع يتعلق بتراخيص حمل الأسلحة.. إليكم التفاصيل!
الإعلامي السوري صبحي العطري
صدمة كبيرة بالوسط الفني.. رحيل الإعلامي السوري صبحي العطري