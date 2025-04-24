الصين تدعو سويسرا للمشاركة في مواجهة تحديات تراجع العولمة

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

دعت الصين، اليوم الخميس، سويسرا إلى المشاركة في الجهود الرامية لمواجهة تحديات تراجع العولمة وحثتها على التعاون في حماية نظام التجارة العالمي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي بنظيره السويسري إجناسيو كاسيس في بكين اليوم، حيث قال إن على الجانبين تسريع المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة بينهما.

ونقلت الوزارة في بيان عنه قوله إن الصين ترحب بقدوم المزيد من الشركات السويسرية للاستثمار وممارسة الأعمال في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتأمل في أن تواصل سويسرا توفير بيئة مفتوحة وعادلة ولا تنطوي على تمييز للشركات الصينية.