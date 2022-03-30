الصين تدعو لمواصلة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في أعقاب اجتماع في الصين مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الصين وروسيا “أكثر تصميما” على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.

وأضاف وانغ أن العلاقات الثنائية صمدت أمام اختبارات جديدة وسط وضع دولي متغير لكنها حافظت على الاتجاه “الصحيح” للتنمية، مؤكدا مجددا دعم الصين لمواصلة محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، اليوم الأربعاء، إن العلاقة بين الصين وروسيا ترتكز على عدم استهداف أي طرف ثالث.

وأدلى المتحدث بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي ردا على سؤال حول العلاقات الصينية الروسية، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد حذر الولايات المتحدة امس من دعم ما يسمى بقوى “استقلال تايوان” بحجة “الديمقراطية”، وأن السعي لخدمة استراتيجية استخدام تايوان لاحتواء الصين، مآله الفشل.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء أن موسكو وبكين “تقودان الطريق نحو نظام عالمي أكثر عدلاً”، وذلك في أول زيارة له إلى الحليف الصيني منذ بدأت قوات بلاده عملية عسكرية في أوكرانيا الشهر الماضي.

ووصل لافروف إلى مدينة هوانغشان بشرق الصين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وقال لافروف في تسجيل فيديو نشرته وزارة الخارجية الروسية قبيل لقائه نظيره الصيني وانغ يي، إن العالم “يعيش مرحلة بالغة الخطورة في تاريخ العلاقات الدولية”، مضيفا مخاطباً الصينيين: “سنمضي نحن وإياكم والمتعاطفين معنا، نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل وديموقراطي”.