الصين تدعو واشنطن للحوار وتنتقد نهج الضغوط لحل الأزمات

حثت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء الولايات المتحدة على التوقف عن سياسة أقصى الضغوط إذا كانت تريد حقا حل القضايا من خلال الحوار.

يأتي ذلك بعد أن قال البيت الأبيض إن “الكرة في ملعب الصين” بشأن محادثات التجارة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:

• %34 على الواردات الصينية.

• %24 على الواردات اليابانية.

• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.