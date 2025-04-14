الصين ترفع صادراتها قبل دخول الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ

سجلت صادرات الصين ارتفاعا كبيرا في مارس آذار بعد أن سارعت المصانع إلى تصدير شحناتها قبل دخول أحدث الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ، إلا أن تنامي حدة الحرب التجارية الصينية الأمريكية يلقي بظلال على النظرة المستقبلية للمصانع والنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى مستويات هائلة يرى كثير من الاقتصاديين أنها ستؤثر بشدة على تدفقات التجارة العالمية والاستثمار التجاري.

وارتفعت الصادرات 12.4 بالمئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى لها في خمسة أشهر، متجاوزة بفارق كبير نموا بنسبة 4.4 بالمئة توقعه اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته رويترز.

وكانت الصادرات قد زادت 2.3 بالمئة في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

تسببت الضبابية التي تكتنف حركة التجارة في هزة بالأسواق المالية هذا الشهر بعد أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على كثير من الدول في الثاني من أبريل نيسان.

وعلق ترامب بشكل غير متوقع الرسوم الجمركية المرتفعة على مجموعة من الدول لاحقا، لكنه فرض رسوما أشد على الصين وصفتها بكين بأنها “نكتة”.

ونوه اقتصاديون إلى أن بريق أرقام الصادرات في مارس آذار سيخفت في مواجهة التوقعات التي تسوء بصورة سريعة.

وقال جوليان إيفانز-بريتشارد مدير شؤون الاقتصاد الصيني لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة للعملاء “نمو الصادرات تسارع في مارس مع اندفاع المصنعين لشحن البضائع إلى الولايات المتحدة”.

وأضاف “لكن من المتوقع أن تنخفض الشحنات خلال الأشهر والفصول المقبلة… نعتقد أن الصادرات الصينية قد تحتاج سنوات لتستعيد مستوياتها الحالية”.

فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الرابع من فبراير شباط، ثم فرض رسوما جمركية أخرى بنسبة 10 بالمئة في مارس آذار، متهما بكين بالتقصير في وقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

رفعت جولة واشنطن الجديدة من الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية على الصين إلى مستوى غير مسبوق بلغ 145 بالمئة، مما دفع بكين إلى زيادة الرسوم على السلع الأمريكية 125 بالمئة في ظل حرب تجارية متصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

كما سلطت بيانات اليوم الضوء على ضعف في الطلب المحلي بالصين، مما يعني أن مهمة صناع السياسات في التحصين ضد أي تباطؤ تجاري حاد لن تكون سهلة.

وانخفضت الشحنات الواردة 4.3 بالمئة مقارنة مع توقعات بانخفاض متوقع اثنين بالمئة في استطلاع رويترز.

وشهدت الأسواق في الصين ارتفاعا طفيفا، لكن جزءا كبيرا من النشاط ارتبط برسائل متباينة من ترامب مطلع الأسبوع بشأن إعفاءات على الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. وارتفع المؤشر سي.إس.آي300 للأسهم القيادية في الصين 0.3 بالمئة.