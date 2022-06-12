الصين تسجل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مع انخفاض نسبة تفشي وباء “كوفيد-19” حول العالم، لاتزال الصين البلد المصدر للوباء تصارع مع ازدياد اعداد الاصابات، هذا وقد سجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 224781 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

قالت لجنة الصحة الوطنية يوم الأحد إن بر الصين الرئيسي سجل 275 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت منها 134 إصابة مصحوبة بأعراض و141 بلا أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 210 إصابات جديدة منها 79 إصابة مصحوبة بأعراض و131 بلا أعراض، ولم تسجل البلاد وفيات جديدة وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وسجلت العاصمة بكين 34 إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل 36 إصابة في اليوم السابق و31 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل 25 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت شنغهاي عشر إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل سبع في اليوم السابق و19 إصابة محلية جديدة بلا أعراض مقابل تسع في اليوم السابق.