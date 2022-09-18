الصين.. تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الأحد إن الصين سجلت 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت، منها 154 إصابة مصحوبة بأعراض و1035 بلا أعراض.

وسجلت الصين 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 140 إصابة مصحوبة بأعراض و578 بلا أعراض، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 248179 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين، أظهرت بيانات الحكومة المحلية عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض وكذلك عدم تسجيل أي إصابات بلا أعراض مثل اليوم السابق.

وفي شنغهاي أيضا لم يتم تسجيل أي إصابات محلية مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق وكذلك عدم تسجيل إصابات بلا أعراض مقابل إصابة واحدة في اليوم السابق.