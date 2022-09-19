الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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الصين.. تسجيل 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين
كورونا في الصين

كورونا في الصين

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قالت لجنة الصحة الوطنية الاثنين إن الصين سجلت 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، منها 147 إصابة مصحوبة بأعراض و843 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 154 إصابة مصحوبة بأعراض و1035 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226، وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 248326 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وفي بكين، أظهرت بيانات الحكومة المحلية عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض وكذلك عدم تسجيل أي إصابات بلا أعراض مثل اليوم السابق.

وفي شنغهاي أيضا لم يتم تسجيل أي إصابات محلية مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق وتسجيل ثلاث إصابات بلا أعراض مقابل عدم تسجيل إصابات بلا أعراض في اليوم السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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