الصين تطرد قائدين عسكريين من الحزب الشيوعي في حملة تطهير

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، إنه جرى طرد اثنين من كبار القادة العسكريين الصينيين من الحزب الشيوعي الحاكم والجيش بتهم فساد، وهما أكبر ضابطين يطردان من الخدمة في حملة لمكافحة الفساد بدأت في عام 2023.

ويعد خه وي دونغ، وهو ثاني أكبر جنرالات الجيش الصيني، والأميرال البحري مياو وا، وهو أكبر ضابط سياسي سابق في الجيش، أحدث الشخصيات العسكرية البارزة التي يجري استهدافها في حملة ضد الفساد في جيش التحرير الشعبي الصيني.

وتعد إقالة خه وي دونغ أول إقالة لجنرال أثناء وجوده في الخدمة باللجنة العسكرية المركزية منذ الثورة الثقافية في الفترة بين 1966 و1976. ولم يظهر في العلن منذ شهر مارس آذار، لكن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها السلطات الصينية عن التحقيق في أنشطته.

* محللون: الرئيس شي “ينظف البيت”

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع تشانغ شياو قانغ إن وي ومياو وسبعة مسؤولين عسكريين كبار آخرين وردت أسماؤهم في بيان للوزارة “انتهكوا قواعد الانضباط في الحزب بشكل خطير ويشتبه في ارتكابهم جرائم شنيعة… تنطوي على مبلغ كبير للغاية من المال”.

وأضاف البيان أن الجرائم التي ارتكبوها “ذات طبيعة خطيرة، وتترتب عليها عواقب وخيمة للغاية”، واصفا ذلك بأنه “إنجاز كبير في حملة الحزب والجيش لمكافحة الفساد”.

ولإقالة خه وي دونغ (68 عاما) تبعات تتجاوز الجيش، إذ أنه كان أيضا عضوا في المكتب السياسي المكون من 24 عضوا، وهو ثاني أعلى مستوى للسلطة في الحزب الشيوعي الحاكم.

وجاء هذا الإعلان قبل أيام فقط من انعقاد الجلسة الكاملة الرابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وهي هيئة عليا تضم أكثر من 200 من كبار المسؤولين، في بكين.

وقال وين-تي سونج الزميل في مركز الصين العالمي التابع للمجلس الأطلسي “شي (الرئيس الصيني شي جين بينغ) ينظف البيت بالتأكيد”.

وأضاف “الإقالة الرسمية لوي ومياو تعني أنه سيعين، في الجلسة العامة، أعضاء جددا في اللجنة العسكرية المركزية، التي كان نصف مقاعدها شاغرا منذ مارس آذار”.