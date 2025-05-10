الصين تعبر عن قلقها بشأن التصعيد بين الهند وباكستان

ذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية أن الصين عبرت عن “قلقها العميق” اليوم السبت بشأن التصعيد بين الهند وباكستان، مضيفا أن بكين عرضت لعب دور بناء في حل الأزمة.

وورد في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة “تراقب الصين عن كثب الوضع الراهن بين الهند وباكستان”.

وحثت بكين البلدين على منح الأولوية للسلام والاستقرار والحفاظ على الهدوء وضبط النفس والعودة إلى مسار حل الأزمات عبر وسائل سياسية سلمية، وحذرت من أي أفعال قد تؤدي إلى تصاعد التوتر.

وقالت الوزارة إن الصين لا تزال راغبة في لعب دور بناء في هذا الشأن.

هذا ودعا رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية، وفق ما أعلن الجيش، يأتي هذا وسط التصعيد غير المسبوق منذ سنوات بين الهند وباكستان.

فبعد شن إسلام آباد عملية عسكرية ضد الهند استهدفت قواعد متعددة خلال الساعات الماضية، دعا شريف إلى عقد اجتماع لهذه الهيئة التي تعد الأعلى في البلاد، والتي تضم مسؤولين مدنيين وعسكريين، وتتخذ القرارات الأمنية، من ضمنها تلك المتعلقة بالترسانة النووية.

فيما أوضح وزير التخطيط الباكستاني، أحسن إقبال شودري، أن بلاده “تكره أن ترى تجاوزاً للعتبة النووية”.

وأعرب عن أمله بأن “تتجه الهند الآن إلى خفض التصعيد للانتقال إلى الحوار والدبلوماسية”.

أتى ذلك، بعدما أعلن الجيش الباكستاني بدء عملية عسكرية ضد الهند، ردا على استهداف 3 من قواعده الجوية.

فيما قال وزير الإعلام الباكستاني في منشور على موقع إكس إن العملية تحمل اسم “البنيان المرصوص”.

كما أوضح الجيش أن ثلاثا من قواعده الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي، بينها قاعدة تقع على مشارف العاصمة إسلام آباد بالقرب من مقر قيادة الجيش. وقال المتحدث العسكري، أحمد شريف شودري، إن الهند “شنت هجوما صاروخيا استهدف قواعد نور خان ومريد وشوركوت”. وتقع قاعدة نور خان الجوية في روالبندي، حيث مقر قيادة الجيش، على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة إسلام آباد.

إلا أنه أكد أن عددا قليلا من الصواريخ نجح في تجاوز الدفاعات الجوية، مضيفا أنها لم تصب أي “أصول جوية”، وفقا للتقييمات الأولية للأضرار.

فيما دار معظم القتال بين الطرفين، أمس الجمعة، في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير والولايات الهندية المجاورة.

وأعلنت الهند أنها أسقطت طائرات باكستانية مسيرة.

علماً أنه منذ الضربات الهندية التي نُفّذت الأربعاء على الأراضي الباكستانية ردّا على الهجوم المرتكب في الثاني والعشرين من أبريل في الشطر الهندي من كشمير، تتوالى الضربات الصاروخية وعمليات القصف المدفعي والهجمات بالمسيّرات بين الدولتين النوويتين.

إذ تتّهم إسلام آباد نيودلهي بدعم جماعة إرهابية، تشتبه في أن هجومها أودى بحياة 26 شخصا في مدينة باهالغام السياحية يوم 22 أبريل الماضي.

فيما تنفي باكستان بشدّة أيّ ضلوع لها في الحادثة، يذكر أن المواجهة العسكرية الأخيرة بين البلدين هي الأعنف منذ أكثر من عقدين.