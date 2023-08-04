الصين تعتزم إيفاد مبعوث خاص لجدة لحضور محادثات أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الصينية (الجمعة 4-8-2023) إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي سيزور جدة لحضور محادثات دولية بشأن إيجاد تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في بيان إن “الصين على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتواصل لعب دور بناء في دعم حل سياسي للأزمة في أوكرانيا”.

ويتطلع دبلوماسيون أوكرانيون وغربيون أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد في جدة مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة مستشاري الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين من نحو 40 دولة عن توافق على مبادئ أساسية لتسوية سلمية مستقبلية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. ولن تشارك موسكو في الاجتماع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إنه يأمل في أن تؤدي المبادرة إلى “قمة سلام” يحضرها قادة من حول العالم هذا الخريف لدعم المبادئ، استنادا إلى صيغته الخاصة التي تتألف من 10 نقاط من أجل تسوية سلمية.

وسيكون الانتصار الدبلوماسي الأبرز هو الحصول على دعم الصين التي حافظت على علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة مع روسيا ولا تستجيب حتى الآن للمطالبات الدولية لإدانة الغزو. وسبق أن دُعيت الصين لجولة سابقة من المحادثات في كوبنهاجن في أواخر يونيو حزيران لكنها لم تحضر.