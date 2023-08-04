الجمعة 17 محرم 1445 ﻫ - 4 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الصين تعتزم إيفاد مبعوث خاص لجدة لحضور محادثات أوكرانيا

منذ 12 دقيقة
الخارجية الصينية

الخارجية الصينية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الصينية (الجمعة 4-8-2023) إن المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي سيزور جدة لحضور محادثات دولية بشأن إيجاد تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في بيان إن “الصين على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لتواصل لعب دور بناء في دعم حل سياسي للأزمة في أوكرانيا”.

ويتطلع دبلوماسيون أوكرانيون وغربيون أن يسفر الاجتماع الذي سيعقد في جدة مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة مستشاري الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين من نحو 40 دولة عن توافق على مبادئ أساسية لتسوية سلمية مستقبلية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. ولن تشارك موسكو في الاجتماع.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إنه يأمل في أن تؤدي المبادرة إلى “قمة سلام” يحضرها قادة من حول العالم هذا الخريف لدعم المبادئ، استنادا إلى صيغته الخاصة التي تتألف من 10 نقاط من أجل تسوية سلمية.

وسيكون الانتصار الدبلوماسي الأبرز هو الحصول على دعم الصين التي حافظت على علاقات اقتصادية ودبلوماسية وثيقة مع روسيا ولا تستجيب حتى الآن للمطالبات الدولية لإدانة الغزو. وسبق أن دُعيت الصين لجولة سابقة من المحادثات في كوبنهاجن في أواخر يونيو حزيران لكنها لم تحضر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فيضانات جراء الأمطار الغزيرة في الصين
كميات أمطار تطال مناطق هي الأكبر منذ 140 عاماً.. ما الذي حصل فجأة في الصين!
مظاهرة لمئات من أنصار المجلس العسكري في النيجر
أول تعليق فرنسي على قرار المجلس العسكري في النيجر إلغاء اتفاقيات عسكرية
علم الأرجنتين
الأرجنتين تتفق على قرض مع قطر بقيمة 775 مليون دولار

الأكثر قراءة

وزير الاتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يزف للبنانيين رفع تكلفة الإنترنت!
مراسل صوت بيروت إنترناشونال حسين خريس قرب مخيم عين الحلوة
فيديو: عين الحلوة يشتعل من جديد وأول تصريح من عصبة الأنصار لصوت بيروت إنترناشونال
كيليان مبابي
مبابي يوافق على عرض تشيلسي.. ولكن بشرط!