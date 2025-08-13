الصين تعلن إجراءات مضادة ضد بنكين تابعين للاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء أنها ستتخذ إجراءات مضادة فورية ضد بنكين تابعين للاتحاد الأوروبي، ردا على إدراج التكتل لمؤسستين ماليتين صينيتين على قائمة عقوبات مرتبطة بروسيا.

وأضافت الوزارة في بيان أنه سيجري منع بنكي يو.إيه.بي أوربو وإيه.بي مانو من إجراء معاملات والتعاون مع المنظمات والأفراد داخل الصين.

والشهر الماضي حذرت الصين من أنها ستتخذ إجراءات مضادة، بعدما أدرج الاتحاد الأوروبي شركات وبنوكًا صينية في أحدث حزمة عقوبات يفرضها على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت وزارة التجارة في بكين، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي أدرج شركات صينية ضمن حزمة العقوبات الـ 18 المفروضة على روسيا، وفرض عقوبات على مؤسستين ماليتين صينيتين استنادًا إلى “اتهامات ملفقة”، وذلك رغم الاعتراضات المتكررة من جانب الصين.

وشددت الوزارة على أن بكين غير راضية عن خطوة الاتحاد الأوروبي، وأنها ستتخذ إجراءات لحماية حقوق شركاتها ومؤسساتها المالية، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وكانت الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، يوم الجمعة الماضي، على حزمة العقوبات الـ 18 التي تستهدف روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وشملت القائمة الطويلة من الإجراءات العقابية أيضًا عدة شركات صينية، قال الاتحاد الأوروبي إنه ثبت دعمها الحرب الروسية بشكل مباشر أو غير مباشر.