الصين تفرض قيودًا على تصدير معادن استراتيجية وتؤثر على الأسواق العالمية

أظهرت بيانات صينية تراجع معدلات تصدير ثلاثة معادن حرجة في قطاعي الدفاع والرقائق، تفرض عليها بكين ضوابط تصديرية، إلى أدنى مستويات تاريخيا رغم ارتفاع الأسعار عالميا.

الصين هي أكبر منتج في العالم لمعادن الأنتيمون والجرمانيوم والجاليوم، وهي معادن متخصصة وحيوية في الطاقة النظيفة وصناعة الرقائق والدفاع. ومنذ عام 2023، أدرجت بكين هذه المعادن تدريجيا في قائمة للمنتجات الخاضعة لضوابط التصدير وحظرت في ديسمبر كانون الأول تصديرها إلى الولايات المتحدة.

ويعني إدراج أي منتج في قائمة الضوابط الصينية أنه يتعين على المصدرين التقدم بطلب للحصول على تراخيص، وهي عملية تسمح لبكين بممارسة الهيمنة التي عززتها على مدار سنوات فيما يتعلق بالتعدين ومعالجة المعادن الحرجة.

وأظهرت بيانات جمركية صدرت اليوم الأحد انخفاض الصادرات واستبعاد بعض المشترين، وخصوصا في أوروبا، من سلسلة التوريد.

وانخفضت صادرات الأنتيمون والجرمانيوم في الربع الأول بنسبة 57 بالمئة و39 بالمئة على الترتيب، مقارنة بالعام الماضي.

ووصلت صادرات الجاليوم في مارس آذار إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2023.

ولم تصدر الصين أي شحنات من الأنتيمون إلى الولايات المتحدة منذ سبتمبر أيلول من العام الماضي، كما لم تكن هناك صادرات من الجرمانيوم والجاليوم منذ عام 2023.