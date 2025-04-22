الصين تقدم تعازيها في وفاة البابا فرنسيس

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

قدمت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء تعازيها في وفاة البابا فرنسيس، لكنها قالت إن ليس لديها معلومات بشأن من قد يحضر الجنازة من بكين.

وقال قوه جيا كون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية في بكين إن الصين والفاتيكان حافظا في السنوات القليلة الماضية على اتصالات بناءة وكان بينهما تبادلات مفيدة للجانبين.

وأكد قوه أن الصين مستعدة للعمل مع الفاتيكان لمواصلة تحسين العلاقات الثنائية.

وقال قوه إن ليس لديه معلومات عندما سئل عما إذا كانت الصين سترسل أي ممثلين لحضور جنازة البابا فرنسيس المقرر إقامتها يوم السبت.

وتشير تقديرات الفاتيكان إلى أن نحو خمسة ملايين من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة ينتمون إلى طائفة الكاثوليك.