الصين تكثف دوريات بحرية وجوية حول جزر سكاربورو المتنازع عليها

منذ 5 دقائق
سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قرب جزيرة سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني قرب جزيرة سكاربورو شول في بحر الصين الجنوبي

أعلن الجيش وخفر السواحل في الصين اليوم الجمعة عن تنفيذ دوريات في المياه المحيطة بجزر سكاربورو، المتنازع عليها، في بحر الصين الجنوبي.

وقالت قوات خفر السواحل في بيان إنها كثفت دوريات إنفاذ القانون في تلك المنطقة منذ بداية أغسطس آب، وتعهدت “بحماية السيادة الصينية على المنطقة وحقوق البلاد البحرية ومصالحها”.

وقالت قيادة المنطقة الجنوبية في بيان منفصل إن الصين أرسلت قوات بحرية وجوية في دوريات “جاهزية قتالية” في المياه والمجال الجوي المحيطين بالجزيرة المرجانية.

ولم ترد سفارة الفلبين في بكين حتى الآن على أسئلة عبر البريد الإلكتروني بشأن البيانين.

ولحقت أضرار بسفينة تابعة لخفر السواحل الصيني هذا الشهر إثر تصادم مع سفينة تابعة للبحرية الصينية قرب سكاربورو في أول تصادم معروف هناك بين سفن صينية.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريبا، رغم وجود مطالبات من بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام تتعارض مع ذلك بالسيادة على مناطق فيه.

    المصدر :
  • رويترز

