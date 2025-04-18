الصين تنفي‭ ‬اتهاما من زيلينسكي بأنها تزود روسيا بأسلحة

علم الصين يرفرف قبالة أحد المباني في العاصمة بكين - رويترز

نفت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة اتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن بكين تزود روسيا بالأسلحة ووصفتها بأنها “لا أساس لها”.

ورغم حفاظها على علاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا خلال حرب موسكو المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات في أوكرانيا، سعت الصين إلى إظهار الحياد وتنفي أي تورط في الحرب.

وجاء النفي الصيني اليوم الجمعة عقب تصريحات أدلى بها زيلينسكي في مؤتمر صحفي أمس الخميس قال فيها إن الصين تزود روسيا بأسلحة مواد متفجرة، متهما بكين أيضا بالمساعدة في إنتاج أسلحة على الأراضي الروسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي روتيني إن الصين لم تقدم قط أسلحة فتاكة لأي طرف في الأزمة الأوكرانية.

وأضاف “موقف الصين من القضية الأوكرانية واضح دائما… التزمت بفاعلية بدعم وقف إطلاق النار وإنهاء الصراع، بالإضافة إلى تشجيع محادثات السلام”.

وقال إن الصين تعترض على الاتهامات التي لا أساس لها والتلاعب السياسي مضيفا أن أوكرانيا قالت علنا ​​إن معظم مكونات الأسلحة التي تستوردها روسيا جاءت من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.