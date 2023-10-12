الصين تُعلن مقتل 3 من رعاياها خلال عمليّة "حماس"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، أنّ ثلاثة من مواطنيها قتلوا وفُقد اثنان وأصيب عدد آخر، خلال العمليّة التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في المستوطنات الإسرائيليّة، السبت الماضي.

وقال المتحدث وانغ ون بين في مؤتمر صحافي: “ستنسق الصين الجهود لعلاج المصابين، وتدعو السلطات إلى البحث عن الآخرين المفقودين”.

يشار إلى أن إسرائيل أطبقت منذ السبت الماضي، حصارًا على قطاع غزة المكتظ بالسكان، مغلقة كافة المعابر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والسلع، كما قطعت الكهرباء والمياه.

وتوعدت رئاسة حكومة الاحتلال بـ”مسح حركة حماس واقتلاعها من غزة”، إثر الهجوم المفاجئ الذي أطلقته السبت الماضي.

بينما ارتفعت أعداد الشهداء في القطاع إلى 1200، و5600 جريح، وسط تناقص الأدوية والمخزون الطبي في المستشفيات.

أما في الجانب الإسرائيلي، فبلغ عدد القتلى 1300، بينهم 220 ضابطًا وجنديًا.