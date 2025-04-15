الصين: سنوسّع تجارتنا مع الأصدقاء بدلًا من الرد بالضربات

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إن بكين ستتاجر مع المزيد من الأصدقاء وستصبح جاذبة أكثر للاستثمار.

وردا على سؤال بشأن معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية المنعقد في إقليم هاينان بجنوب البلاد، قال لين جيان المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري إن بكين ستظل ملتزمة بالتعاون بدلا من “تسديد الضربات” في مواجهة الضبابية الخارجية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:

• %34 على الواردات الصينية.

• %24 على الواردات اليابانية.

• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.