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الصين: ملتزمون بحل النزاعات البحرية من خلال الحوار

منذ ساعتين
علما الصين و الولايات المتحدة الأمريكية

علما الصين و الولايات المتحدة الأمريكية

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صرح مسؤول عسكري صيني كبير اليوم الاثنين أن بلاده تظل ملتزمة بحل النزاعات البحرية مع الدول الأخرى من خلال الحوار لكنها لن تسمح بأن تتعرض “للأذى”.

وأضاف تشانغ يوشيا نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية خلال اجتماع لعدد من كبار مسؤولي البحرية الأجانب في مدينة تشينغداو الساحلية أن البحر يجب ألا يكون ساحة تستعرض فيها الدول “قوة زوارقها البحرية”.

وقال تشانغ “لقد أظهر الواقع أن من يقومون باستفزازات متعمدة أو يؤججون التوتر أو يدعمون طرفا ضد آخر لتحقيق مكاسب تتسم بالأنانية لن يؤذوا إلا أنفسهم في نهاية المطاف”.

وتعد تصريحاته إشارة واضحة إلى التوتر المتزايد في بحر الصين الجنوبي حيث تخوض مانيلا، الحليفة لواشنطن بموجب معاهدة، مواجهة محفوفة بالمخاطر مع بكين بشأن الممر المائي الاستراتيجي، وهو نقطة يمكن أن تصبح مصدرا لخلافات محتملة قد تشوب العلاقات الأمريكية الصينية.

وأضاف تشانغ أن “اللجوء للسيطرة البحرية والتطويق وحصار الجزر لن يؤدي إلا إلى إغراق العالم في دوامه من الانقسام والاضطراب”.

ويتزامن هذا الاجتماع مع التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين الولايات المتحدة والفلبين والتي تبدأ اليوم الاثنين خارج المياه الإقليمية الفلبينية للمرة الأولى.

    المصدر :
  • رويترز

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