الصين وفيتنام توقعان اتفاقيات تعاون وسط توتر بشأن الرسوم الأمريكية

السكرتير العام للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام والرئيس الصيني شي جين بينغ يغادران بعد اجتماعهما في مكتب اللجنة المركزية للحزب في هانوي في 14 أبريل/نيسان 2025

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين إلى تعزيز العلاقات مع فيتنام في مجال التجارة وسلاسل التوريد وسط الاضطراب الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية، وذلك خلال حضوره توقيع عشرات اتفاقيات التعاون في هانوي بين الدولتين الآسيويتين.

وتأتي الزيارة في إطار جولة أوسع في جنوب شرق آسيا في وقت تواجه فيه بكين رسوما جمركية أمريكية بنسبة 145 بالمئة بينما تتفاوض فيتنام على خفض الرسوم الأمريكية المعلنة عليها بنسبة 46 بالمئة والمحتمل أن تدخل حيز التنفيذ في يوليو تموز بعد انتهاء فترة تعليق أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

وقال شي في مقال نشرته صحيفة نيانجان التابعة للحزب الشيوعي الفيتنامي قبل وصوله اليوم الاثنين “يتعين على الجانبين تعزيز التعاون في الإنتاج وسلاسل التوريد”. كما حث على تعزيز التجارة وتوطيد العلاقات مع هانوي في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.

وبعد لقائه بالزعيم الفيتنامي تو لام، وقع البلدان عشرات اتفاقيات التعاون، بما في ذلك اتفاقيات لتعزيز سلاسل التوريد والتعاون في مجال السكك الحديدية، وفقا لما أظهرته صور للوثائق اطلعت عليها رويترز.

وذكرت وسائل إعلام رسمية صينية وفيتنامية في وقت لاحق من اليوم الاثنين أن عدد الاتفاقيات الموقعة بلغ 45 اتفاقية.

ولم يعلن محتوى الاتفاقيات كما لم يتضح ما إذا كانت ملزمة أو تتضمن أي تعهدات مالية.

وقال ترامب اليوم الاثنين إن المناقشات بين البلدين ركزت على كيفية الإضرار بالولايات المتحدة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “لا ألوم الصين، ولا ألوم فيتنام… إنه اجتماع رائع. لقاء أشبه بمحاولة التوصل إلى طريقة لخداع الولايات المتحدة الأمريكية”.

وبضغط من واشنطن تشدد فيتنام الرقابة على بعض المعاملات التجارية مع الصين للتأكد من أن السلع المصدرة إلى الولايات المتحدة والمصنوعة في فيتنام تحظى بقيمة مضافة كافية في البلاد لتبرير ذلك.

وقال شي في المقال “لا رابح في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية”، وذلك دون الإشارة إلى الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الفيتنامي، نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي جين بينغ قوله إن البلدين يتعين عليهما معارضة الاستقواء الأحادي الجانب.

وتعد فيتنام مركزا رئيسيا للصناعة والتجميع في جنوب شرق آسيا. وتأتي معظم وارداتها من الصين، بينما تعد الولايات المتحدة سوقها التصديري الرئيسي. كما تعتبر فيتنام مصدرا أساسيا للإلكترونيات والأحذية والملابس للولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات الجمارك الفيتنامية استوردت هانوي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري سلعا بما يقارب 30 مليار دولار من بكين، بينما بلغت صادراتها إلى واشنطن 31.4 مليار دولار، مما يؤكد اتجاها طويل الأمد تتطابق فيه قيمة الواردات من الصين مع قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة وتغيرها.