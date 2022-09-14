الصين.. 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية الأربعاء، إن الصين سجلت 1062 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 13 سبتمبر أيلول منها 237 إصابة مصحوبة بأعراض و825 بلا أعراض.

وسجلت الصين 1048 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 242 مصحوبة بأعراض و806 دون أعراض، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل عددها عند 5226.

وحتى 13 سبتمبر أيلول، سجل بر الصين الرئيسي 247557 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وأشارت بيانات السلطات المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 18 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض مقابل عشر حالات في اليوم السابق، وعدم تسجيل حالات جديدة بدون أعراض مقابل ست حالات في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، المركز المالي للصين، أعلنت السلطات تسجيل حالة واحدة مصحوبة بأعراض مقابل عدم تسجيل أي حالات في اليوم السابق، وقالت إنه لم تسجل أي حالات بدون أعراض مثل اليوم السابق.

كما سجلت مدينة شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب البلاد، ثماني إصابات جديدة بكوفيد-19، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.