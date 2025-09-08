الضفة.. استشهاد فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين

استشهد فلسطينيان وأصيب آخران برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية، في حين واصلت القوات الإسرائيلية تشديد إجراءاتها العسكرية في الضفة عقب عملية إطلاق نار في القدس المحتلة أدت لمقتل 6 إسرائيليين وجرح 15 آخرين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطينيين حاولوا الدخول إلى المخيم في محاولة لكسر الحصار المفروض عليه، مما أدى إلى استشهاد مواطن وجرح عدد آخر.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد محاولة عدد من الفلسطينيين الدخول إلى مخيم جنين وأطلق النار عليهم.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة طفلة بعد ملاحقتها من قبل قوات الاحتلال داخل المخيم، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

حصار مشدد

وفي رام الله والبيرة، فرضت إسرائيل حصارا مشددا وأغلقت المداخل الرئيسية، مانعة الدخول أو الخروج، في وقت شددت قواتها الإجراءات على حواجز عطارة وعين سينيا شمال المدينة، واحتجزت عشرات المركبات وأخضعت ركابها للتفتيش الدقيق والاستجواب الميداني.

أما في القدس المحتلة، فقد أغلقت قوات الاحتلال جميع المداخل المؤدية إلى المدينة والبلدات المحيطة بها، بما في ذلك حواجز قلنديا والجيب شمالا، والنفق و”300″ في بيت لحم جنوبا، وبيت إكسا غربا، مما أدى إلى احتجاز آلاف المركبات وتعطيل وصول المواطنين إلى أماكن عملهم وجامعاتهم.

كما شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشاره في قرى وبلدات شمال غرب القدس.