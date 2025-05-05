الضفة.. الجيش الإسرائيلي سيبدأ بهدم 106 مبان في مخيمي طولكرم ونور شمس

أفادت قناة عبرية بأن الجيش الإسرائيلي سيبدأ اعتبارا من هذه الليلة هدم 106 مبان في مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة 14 الخاصة المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف، أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ اعتبارا من هذه الليلة في هدم هذه المباني في المخيمين، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق أمس الاثنين نقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن جرافات إسرائيلية بدأت ظهرا في هدم عدد من المنازل المكونة من عدة طوابق في حي المنشية بمخيم نور شمس.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن يوم الخميس الماضي عزمه هدم 106 مبانٍ فلسطينية في مخيمي طولكرم ونور شمس، وأرفق إعلانه بخرائط تُظهر بعلامات حمر المنازل المستهدفة، وسلم نسخة منها للسلطات الفلسطينية المختصة.

وبرر الجيش الإسرائيلي قرارات الهدم بأنه يجري تغييرات في مخيمات اللاجئين بما في ذلك من خلال شق طرق ومسارات بهدف توفير حرية حركة وعمل لقوات الاحتلال، ومنع إعادة تموضع ما سماه الإرهاب في المنطقة، وفق صحيفة هآرتس العبرية.

ويوم الجمعة الماضي، أدانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عملية الهدم المخطط لها للمنازل، وقالت إنها تشكل عقابا جماعيا وتزيد من تشريد الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في شمالي الضفة الغربية.

وهدم الجيش الإسرائيلي عشرات المباني في مخيمات اللاجئين منذ بدء عدوانه الموسع المسمى عملية “الجدار الحديدي” بالضفة الغربية في يناير/كانون الثاني الماضي، وتركز الجزء الأكبر من الدمار حتى الآن في مخيم جنين للاجئين.

وفي 21 يناير/كانون الثاني 2025، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا شمالي الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما، ثم وسّع عدوانه إلى مدينة طولكرم في الـ27 من الشهر نفسه.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.