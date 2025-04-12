الضفة الغربية تحت النار.. مستوطنون يهاجمون والجيش يقتحم

جرح فلسطينيان، مساء اليوم السبت، في اعتداء لمستوطنين إسرائيليين، في وقت اقتحم فيه الجيش عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن مواطنين فلسطينيين أصيبا في هجوم لمستوطنين إسرائيليين قرب بلدة كفر الديك، غرب مدينة سلفيت، شمالي الضفة الغربية.

وأضافت الوكالة أن مستوطنين من مستوطنة “بروخين” هاجموا “مركبات المزارعين أثناء مرورها عبر طريق زراعي شمال بلدة كفر الديك، ما أدى إلى إصابة المواطنَيْن خالد جبري علي أحمد، ويوسف ناجي، برضوض، فيما تضرر عدد من المركبات المارة”.

من جهة ثانية، قالت الوكالة إن الجيش الإسرائيلي مستقلا مدرعتين اقتحم بلدتي كفر اللبد وعنبتا، شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة.

وأضافت أن “مدرعتين للاحتلال من نوع إيتان ترافقهما آلية عسكرية، اقتحمت بلدة كفر اللبد، وجابت شوارعها وأحياءها”.

وأشارت الوكالة إلى أن “جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا في المكان، وأوقفوا المركبات المارة، وفتشوها ودققوا في هويات ركابها، في الوقت الذي داهموا منزل المواطن جهاد رجب، وقاموا بتفتيشه وتخريب محتوياته وتكسير نوافذه، واعتلوا سطحه، دون أن يبلغ عن اعتقالات”.

وتابعت أن المدرعتين اقتحمتا أيضا بلدة عنبتا المجاورة، وتمركزتا على طول الشارع الرئيسي ومحيطه “حيث انتشر جنود الاحتلال في الشوارع واعترضوا حركة مرور المركبات، وسط إطلاقهم للرصاص الحي والقنابل الدخانية، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات”.

وجنوبي الضفة الغربية، ذكر شهود عيان للأناضول، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت فجار، جنوب مدينة بيت لحم.

وأضافوا أن الجيش أطلق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية، وانتشر في أزقة البلدة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 947 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.​​​​​​​