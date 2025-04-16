الأربعاء 18 شوال 1446 ﻫ - 16 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الضفة.. قوات الاحتلال تقتحم جنوبي جنين واشتباكات مع مقاتلي سرايا القدس

منذ ساعتين
المقاومة في الضفة الغربية

المقاومة في الضفة الغربية

A A A
طباعة المقال

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في عدة مناطق جنوبي جنين في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن وحدات خاصة إسرائيلية تسللت إلى جنوب المدينة بمركبات تحمل لوحات فلسطينية وحاصرت منزلين في بلدتي قباطية ومسلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات مصحوبة بجرافة عسكرية نحو المنطقة لمساندة القوة الخاصة، وأطلقت الرصاص وقذائف حارقة نحو أحد المنازل المحاصرة، مشيرة إلى أن مروحية عسكرية شاركت في العملية.

في المقابل، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين إن مقاتليها “في سرية مسلية تصدوا لقوة مشاة صهيونية حاصرت منزلا في البلدة جنوبي جنين بالضفة الغربية”.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات خاصة من وحدة اليمام حاصرت مقاوما فلسطينيا تحصن داخل مبنى في بلدة قباطية بجنين واشتبكت معه.

كما أعلنت الإذاعة أن الجيش يواصل عملياته في منطقة جنين منذ الليلة الماضية واعتقل 4 فلسطينيين، بينهم اثنان من المطلوبين البارزين وفق وصفها.

في غضون ذلك أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل من مناطق مختلفة بالضفة منذ فجر اليوم.

اقتحامات واعتداءات
يأتي ذلك بينما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابات واعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر محلية، بأن شابا فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، حيث اندلعت مواجهات تخللها إطلاق رصاص وقنابل الغاز السام.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، بعد أن عصبت أعينهما، واحتجزت المركبة التي كانا يستقلانها، دون معرفة هويتهما أو سبب احتجازهما.

اعتقالات وهجمات
وفي مدينة طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا، بعد أن استدعته للتحقيق في معسكر سالم شمالي الضفة الغربية.

بالتزامن مع ذلك، هاجم مستوطنون إسرائيليون عددا من المواطنين الفلسطينيين في قرية كيسان شرقي بيت لحم، وأصابوا بعضهم بجروح ورضوض، واستولوا على قطيع من الأغنام يعود لأحد المواطنين الذي تعرض لضرب مبرح تسبب بإصابته بجروح ورضوض، في حين أصيب آخرون خلال محاولتهم التصدي للمستوطنين.

وتأتي هذه الاعتداءات والانتهاكات ضمن تصعيد ممنهج تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تشن يوميا حملات اقتحام مسلحة في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ترافقها أعمال تنكيل واعتقال، وإطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

جندي أوكراني يجهز مسيرة - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة البنية التحتية للطاقة 6 مرات
الناشط البريطاني المناهض للمسلمين ستيفن ياكسلي لينون
الناشط المعادي للمسلمين "تومي روبنسون" يخسر استئناف حكم السجن
الكرملين
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تثمّن دور قطر في الوساطة وتؤكد عمق الحوار الثنائي

الأكثر قراءة

وزير المال ياسين جابر
وزير المال: خلال أسابيع قليلة سيشعر الجميع بتغيير كبير في البلد
الدبلوماسي الإيراني كاظم غريب آبادي
بالفيديو.. مسؤول إيراني يسرق قلماً ذهبياً خلال مفاوضات عمان
عناصر من حزب الله
القرار اتخذ.. سلاح "حزب الله" سيُسلَّم ولن يُنزع بالقوة!