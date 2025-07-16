الضفة.. مداهمة إسرائيلية لمصنع بالخليل تُسفر عن إصابات واعتقالات

جرح 12 فلسطينيا واعتقل آخران، خلال مداهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي مصنعا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة والاعتداء على العاملين فيه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب وصل الأناضول، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “12 إصابة لشبان يعملون في مصنع، نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب من قبل جيش الاحتلال (الإسرائيلي) في منطقة الفحص”.

بدورهم، قال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المصنع واعتقل فلسطينيين اثنين قبيل انسحابه.

وبالتوازي مع الإبادة بقطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد 999 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.