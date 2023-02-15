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الطائرة الـ11.. مساعدات السعودية إلى تركيا تتواصل

منذ ساعة واحدة
جسر جوي سعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

جسر جوي سعودي لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا

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وصلت طائرة سعودية إغاثية هي الـ11 إلى مطار غازي عنتاب الدولي على متنها 88 طنا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المواد الإغاثية والطبية تشتمل على الخيام والبطانيات والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية وتشتمل على محاليل وريدية، ومحاليل لعلاج حالات الجفاف، وأدوية ومسكنات، وأدوية للأمراض المزمنة كالضغط والسكري، وأدوية لأمراض البرد، ومعقمات، ومراهم لعلاج الحساسية والحروق.

وقدّم سفير تركيا لدى المملكة فاتح أولوصوي خالص الشكر والتقدير لحكومة المملكة على المساعدات السعودية المقدمة لضحايا الزلزال في بلاده التي أسهمت بتخفيف معاناة المتضررين والإسهام بتوفير ما يلزم من احتياجاتهم الطارئة.

يأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا.

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