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الطيران الأميركي يدمر شبكة اتصالات للحوثيين في البيضاء

منذ 27 ثانية
مقاتلات تنطلق لاستهداف مواقع الحوثي في اليمن - سنتكوم

مقاتلات تنطلق لاستهداف مواقع الحوثي في اليمن - سنتكوم

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شن الطيران الأمريكي، اليوم الخميس، غارات عبى مواقع للوثيقيين في مديرية مكيراس بمحافظة البيضاء.

وبحسب المصادر الوطنية “العربية” و”الحدث”، قصف الطيران الأمريكي عمليات عسكرية عسكرية في مكيراس.

وأهمها أن الطيران الأميركي دمر شبكة الاتصالات للوثيقيين في قمة علي جبل في البيضاء.

وكانت اليمن قد شهدت موجة مكثفة من الضربات الجوية، استهدفت مواقع عديدة للسيطرة على الحوثيين حتى صباح اليوم الخميس، وسط تقارير عن مقتل شخص واحد على أقل تقدير في العاصمة صنعاء.

ووقعت الضربات في عدة محافظات خلال الليل، بينما لم تقدم الجماعة الحوثية سوى القليل من التفاصيل حول المواقع الصغيرة. كما لم يعلن الجيش الأمريكي (القيادة المركزية) عن تفاصيل محددة للأهداف التي تم قصفها.

وتنطلق الضربات الجديدة من حاملات الطائرات “يو إس إس هاري إس. ترومان” في البحر الأحمر و”يو إس إس كارل فينسون” الموجودة حاليًا في بحر العرب. كما أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاقية الشراكة مع “بي-2” في قاعدة ديجو غارسيا في المحيط الهندي، والتي تشارك في هذه الحفلة.

وتعرضت مناطق الحوثيين في اليمن لغارات أمريكية شبه يومية، منذ أن بدأت واشنطن في 15 مارس (آذار) بتخصيص عملية عسكرية ضد الحوثيين تدعوهم إلى هجماتهم على البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاءت المعركة الجديدة في الجديد الجديد من الحوثيين باستئناف هجماتهم ضد المعارك الدولية.

اعتبارًا من 15 مارس (آذار)، ارتكب الحوثيون هجماتهم العسكرية التي تستهدفهم أيضًا.

منذ نهاية عام 2023، شنّ الحوثيون الليبراليون على الليبراليين، ولتأكيدها ضد إسرائيل وضد سفن في البحر الأحمر.

وتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، مذّراً طهران من مواصلة دعمهم.

    المصدر :
  • العربية

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