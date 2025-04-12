الطيران الأميركي يشن غارات على مواقع حوثية في اليمن.. ماذا استهدف؟

استهدف الطيران الأميركي، اليوم السبت، مواقع للحوثيين في البيضاء وصعدة والحديدة، في استمرار للحملة الجوية الأميركية على مواقع الحوثيين في اليمن.

فقد أفادت مصادر “العربية/الحدث”، أن غارات أميركية استهدفت مخازن أسلحة حوثية بالمعهد المهني في البيضاء.

وشن الطيران الأميركي 3 غارات أخرى على مخازن أسلحة للحوثيين في آل سالم بصعدة.

كما طالت غارتان للطيران الأميركي مواقع حوثية في مديرية المنيرة شمال الحديدة.

واستهدفت 3 غارات أميركية معسكر للحوثيين في مديرية مكيراس بالبيضاء.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2025، أعلن الحوثيون استئناف الهجمات البحرية على السفن التجارية في البحر الأحمر “تضامنا مع غزة”، وفق تعبير الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، بعد تعليق دام أشهرا.

في المقابل، استأنفت الولايات المتحدة شن غارات مكثفة على عدة محافظات واقعة تحت سيطرة الحوثيين شمال وغربي اليمن، مؤكدة أنها لن تتهاون في وجه تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.