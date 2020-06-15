الطيران الحربي التركي يقصف أهداف لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ضربت طائرات حربية تركية أهدافا تابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق مساء الأحد، وفق ما قال مصدر أمني لرويترز، فيما أكدت وزارة الدفاع التركية أنها شنت عملية بطائراتها.

وأعلنت الوزارة على تويتر “انطلاق عملية المخلب-النسر”، وأضافت أن طائراتها تدمر ما وصفتها بـ”جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم”، لكنها لم تقدم تفاصيل.

وتستهدف تركيا بشكل متكرر حزب العمال الكردستاني سواء في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، أو في قاعدتهم بشمال العراق.

وقال المصدر إن الطائرات الحربية أقلعت من عدة قواعد في تركيا، خاصة في مدينتي ديار بكر وملاطية بجنوب شرق البلاد، وضربت معسكرات تابعة للحزب بالعراق، بعضها في معقله بمنطقة قنديل قرب الحدود الإيرانية.

وبجانب استهداف الطائرات التركية مواقع الحزب في شمال العراق بشكل متكرر، إلا أن تركيا هددت في السنوات الأخيرة بشن هجوم بري يستهدف قواعد حزب العمال في منطقة جبال قنديل.

وفي أبريل الماضي وجهت وزارة الخارجية العراقية باستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج، بعد أن شنت طائرات تركية غارات على مواقع في محافظة نينوى العراقية.

ودانت الخارجية “بأشد العبارات الاعتداء الذي قام به الجانب التركي الذي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات”، وفق بيان رسمي عن المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف.

ومن جهة أخرى، نددت قيادة العمليات المشتركة في العراق بـ”خرق الطائرات التركية للأجواء العراقية”، معتبرة أنه “انتهاك صارخ لسيادة الدولة”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.