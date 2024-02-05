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العال الإسرائيلية لا تعتزم استئناف رحلات موسم الصيف لأيرلندا والمغرب

منذ ساعتين
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تعتزم شركة العال الإسرائيلية عدم استئناف رحلات موسم الصيف إلى كل من أيرلندا والمغرب، بحجة تغير طلبات العملاء منذ حرب غزة، وفق وكالة رويترز.

وقالت شركة طيران العال الإسرائيلية اليوم الاثنين إنها لن تستأنف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الأيرلندية دبلن ومدينة مراكش المغربية لموسم الصيف المقبل، وأرجعت هذا إلى تغيرات طرأت على طلبات العملاء منذ حرب غزة.

وذكرت الشركة في بيان أن رحلات دبلن انطلقت في مارس آذار الماضي وكان من المقرر أن تستمر حتى نوفمبر تشرين الثاني إلا أنه جرى تقليصها بعد أسابيع قليلة من اندلاع المواجهات في غزة. وأوضحت أن الرحلات لمراكش توقفت في أكتوبر تشرين الأول وسط تحذيرات إسرائيلية من السفر إلى المغرب.

    المصدر :
  • رويترز

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