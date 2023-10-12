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العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يحذران من تزايد العنف في غزة

منذ ساعة واحدة
العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين

العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين

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دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس لاتخاذ خطوات لمنع تدهور أزمة غزة، ونددا بما وصفاه “بالعقاب الجماعي” الذي تمارسه إسرائيل على الفلسطينيين.

كما حذرا أيضا في بيان صدر بعد اجتماعهما في العاصمة الأردنية عمان من تزايد العنف وامتداده مع تفاقم أزمة إنسانية في ظل حملة القصف الإسرائيلي المكثفة في غزة بعد هجوم حماس المدمر.

وفي وقت سابق أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، موقف الأردن “الثابت” من الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني مؤكدًا أن عمّان لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وقال العاهل الأردني في “خطاب العرش” في افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب الأردني إن “ما تشهده الأراضي الفلسطينية حاليا من تصعيد خطير وأعمال عنف وعدوان ما هي إلا دليل يؤكد مجدداً أن منطقتنا لن تنعم بالأمن والاستقرار دون تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنتهي دوامات القتل التي يدفع ثمنها المدنيون الأبرياء”.

وأردف الملك عبدالله قائلًا: “فلا أمن ولا سلام ولا استقرار من دون السلام العادل والشامل الذي يشكل حل الدولتين سبيله الوحيد”.

    المصدر :
  • رويترز

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