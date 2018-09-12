العاهل السعودي يصادق على اتفاقية استكشاف الفضاء مع روسيا

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وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلثاء، على اتفاقية مع روسيا للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وقال وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، في بيان لـ”واس” :” بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية للتعاون في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية”

وقد ترأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بمدينة جدة، ووفقا للوكالة السعودية، فقد أعد مرسوم ملكي بهذه الاتفاقية.

المصدر واس