الأربعاء 4 ربيع الأول 1447 ﻫ - 27 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العثور على جثة خامسة في نهر السين قرب منطقة على مشارف باريس

منذ 38 دقيقة
جثة مجهولة

جثة مجهولة

A A A
طباعة المقال

قال مكتب المدعي العام المحلي اليوم الأربعاء إن مسؤولين فرنسيين انتشلوا جثة رجل من نهر السين بالقرب من منطقة تقع على مشارف باريس حيث عُثر على أربع جثث أخرى في وقت سابق من الشهر.

وذكر المكتب أنه لم يتسن حتى الآن تحديد أي صلة بين الجثة التي عُثر عليها حديثا وبين الأربع جثث الأخرى.

وأضاف المكتب أن الجثة، التي لم تحدد هوية صاحبها بعد، عُثر عليها أمس الثلاثاء في منطقة شارونتون لو بون بجنوب شرق العاصمة الفرنسية. ولا يزال المسؤولون يحاولون معرفة سبب الوفاة.

واعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا في وقت سابق من الأسبوع للاشتباه في تورطه بقتل الرجال الأربعة الذين عُثر على جثثهم يوم 13 أغسطس آب في شوازي لو روا عند منبع النهر من شارونتون لو بون في منطقة معروفة بممارسة أفراد من مجتمع الميم للجنس.

والمشتبه به مشرد، مثل اثنين من الضحايا الأربعة. أما الاثنان الآخران فهما جزائري (21 عاما) كان يعيش في مكان قريب، وفرنسي يبلغ من العمر 48 عاما.

    المزيد من أخبار العالم

    وول ستريت
    وول ستريت تفتح على انخفاض قبل صدور نتائج شركة إنفيديا
    علم روسيا
    روسيا تخفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2025 من 2.5% إلى 1.5%
    الحرب بين روسيا و أوكرانيا - تعبيرية عن "أيستوك"
    غواصات روسية وصينية تجري أول دورية مشتركة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي

    الأكثر قراءة

    نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
    صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
    عناصر من الجيش اللبناني
    واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
    رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
    نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!