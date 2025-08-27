العثور على جثة خامسة في نهر السين قرب منطقة على مشارف باريس

قال مكتب المدعي العام المحلي اليوم الأربعاء إن مسؤولين فرنسيين انتشلوا جثة رجل من نهر السين بالقرب من منطقة تقع على مشارف باريس حيث عُثر على أربع جثث أخرى في وقت سابق من الشهر.

وذكر المكتب أنه لم يتسن حتى الآن تحديد أي صلة بين الجثة التي عُثر عليها حديثا وبين الأربع جثث الأخرى.

وأضاف المكتب أن الجثة، التي لم تحدد هوية صاحبها بعد، عُثر عليها أمس الثلاثاء في منطقة شارونتون لو بون بجنوب شرق العاصمة الفرنسية. ولا يزال المسؤولون يحاولون معرفة سبب الوفاة.

واعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا في وقت سابق من الأسبوع للاشتباه في تورطه بقتل الرجال الأربعة الذين عُثر على جثثهم يوم 13 أغسطس آب في شوازي لو روا عند منبع النهر من شارونتون لو بون في منطقة معروفة بممارسة أفراد من مجتمع الميم للجنس.

والمشتبه به مشرد، مثل اثنين من الضحايا الأربعة. أما الاثنان الآخران فهما جزائري (21 عاما) كان يعيش في مكان قريب، وفرنسي يبلغ من العمر 48 عاما.