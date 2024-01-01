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العثور على خمس جثث أخرى بعد أيام من الهجوم الروسي على كييف

منذ ساعة واحدة
آثار القصف الصاروخي على كييف

آثار القصف الصاروخي على كييف (رويترز)

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قالت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف (الاثنين 1-1-2024) إنه عثر على خمس جثث أخرى تحت الأنقاض بعد الهجمات الجوية الروسية المكثفة على المدينة قبل ثلاثة أيام مما يرفع عدد القتلى إلى 28.

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق أن اليوم الاثنين سيكون يوم للحداد على قتلى الهجمات الصاروخية التي وقعت يوم الجمعة، وهو أكبر هجوم على العاصمة الأوكرانية من حيث عدد القتلى خلال الحرب التي تقترب من عامها الثاني.

وكتب سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تيليجرام “خالص التعازي لكل من فقدوا أقاربهم وأحبائهم… ولن يتم التسامح أبدا مع الإرهابيين الذين يقتلون المدنيين والذين أراقوا الدماء على الأراضي الأوكرانية”.

    المصدر :
  • رويترز

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