العثور على سفير جنوب أفريقيا في باريس ميتاً

منذ ساعة واحدة
سفير جنوب إفريقيا لدى فرنسا نكوسيناثي إيمانويل مثيثوا

سفير جنوب إفريقيا لدى فرنسا نكوسيناثي إيمانويل مثيثوا

ذكرت صحيفة لو باريزيان الثلاثاء أنه تم العثور على سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا ميتا أسفل فندق حياة، وهو برج شاهق في بورت مايو غرب باريس.

وأحجم متحدث باسم شرطة باريس عن التعليق، ولم يكن هناك رد عند الاتصال بسفارة جنوب أفريقيا.

وأفادت تقارير بالعثور على سفير جنوب إفريقيا لدى فرنسا نكوسيناثي إيمانويل مثيثوا، البالغ من العمر 58 عاماً، ميتًا بعد 24 ساعة فقط من الإبلاغ عن اختفائه. وأُبلغ عن اختفاء مثيثوا الليلة الماضية، قبل أن يعثر على جثته خارج فندق حياة الشهير في بورت مايو.

وتداولت أنباء عن قفزه من الطابق الـ 22 من الفندق ذي الأربع نجوم، وذلك بعدما بعث رساله إلى زوجته في المساء، لكن لم يُكشف عن محتواها.

    المصدر :
  • رويترز

