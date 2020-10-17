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العثور على 8 جثث بمنطقة خاضعة لميليشيات إيرانية شمالي العراق

منذ ساعتين
الشرطة العراقية

الشرطة العراقية

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عثرت قوات الأمن العراقية ،السبت ، على عدد من الجثث في قضاء بلدة تخضع لميليشيات موالية لإيران جنوبي تكريت، شمال العراق.

أعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة العراقية بغداد، العثور على ثماني جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية، التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت .

وقال قائد الشرطة في بيان صحفي، إن ”مفارز شرطة الطوارئ عثرت على ثماني جثث تعود لمواطنين من أهالي ناحية الفرحاتية، التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت، من أصل 12 مدنيا تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين“.

إلى ذلك، قال محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل في بيان صحفي مقتضب: ”تقدمنا بطلب عاجل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة؛ للتحقيق الفوري في جريمة الفرحاتية“.

وكشف المسؤول العراقي أن ”جهة مسلحة مجهولة الهوية قامت ظهر اليوم بخطف اثني عشر شابا من أهالي الفرحاتية، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وبعد ساعة واحدة فقط تم العثور على ثمانية منهم، تم تصفيتهم رميا بالرصاص، أغلبهم في منطقة الرأس والصدر، ونجهل حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين“.

ويسيطر عدد من الميليشيات المسلحة الموالية لإيران على ناحية الفرحاتية، في محافظة صلاح الدين، فيما تعمل تلك الميليشيات على منع عدد من أهالي تلك الناحية من العودة إلى مناطقهم، رغم تحريرها من تنظيم داعش.

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