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العراق.. أول بلد عربي يفتح أبوابه للأوكرانيات

25 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 25 - فبراير - 2022 7:39 مساءً
علم العراق

علم العراق

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أعلنت جمهورية العراق عن استعدادها لاستقبال النساء الأوكرانيات المتزوجات من عراقيين، والراغبات بمغادرة البلاد، هرباً من ويلات الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحّاف، إنه “تم تكليف القائم بالأعمال العراقي منح الأوكرانيات من زوجات العراقيين وأبنائهم حق دخول العراق”.

وأضاف: “تنسيقنا عالي المستوى مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا حسين الكاظمي”.

وأشار إلى ورود طلبات من عراقيين يرغبون في مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الآن بلغ 76 طلباً.

وتابع: “أوعزنا إلى سفارات جمهورية العراق في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم”.

يشار إلى أن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أكد الجمعة، أن أكثر من خمسين ألف أوكراني فروا من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء الغزو الروسي، علما أنه أحصى الخميس 100 ألف نازح داخل أوكرانيا.

وكتب فيليبو غراندي على تويتر “فر أكثر من خمسين ألف لاجئ أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة، معظمهم نحو بولندا ومولدوفا، ويتجه كثر آخرون إلى الحدود”، موجها “الشكر الكبير إلى الحكومات ومواطني الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وتستقبل اللاجئين”.

وقصفت الصواريخ العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، مع استمرار تقدم القوات الروسية. ودوت صفارات الإنذار في أنحاء المدينة التي يقطنها 3 ملايين نسمة، حيث لجأ البعض للاحتماء في محطات المترو تحت الأرض.

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