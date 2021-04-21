العراق.. أول دولة عربية تتخطى عتبة الـ”مليون” إصابة بكورونا

أظهرت بيانات موقع “وورلدوميتر” المعني برصد تطورات كورونا حول العالم ، أن إصابات فيروس كورونا في العراق تخطت عتبة المليون إصابة.

وبذلك يصبح العراق أول دولة عربية يسجل فيها الفيروس أكثر من مليون إصابة.

وأوضح الموقع أن ضحايا فيروس كورونا المستجد في الدول العربية ، بلغت أكثر من 5 ملايين ما بين إصابات ووفيات .

في الجدول المستخرج أدناه من جردة “وورلدوميتر” العامة اليوم، نجد أن المستجد أحدث في 19 دولة عربية 5.600.931 إصابة، منها أكثر من مليون بالعراق، إضافة إلى 89.251 وفاة، وهي أرقام مختلفة جدا عن أخرى وردت في تقرير شبيه نشرته “العربية.نت” في 21 إبريل العام الماضي، أي منذ عام تماما، وجدوله أدناه إلى اليمين، فيما جدول هذا العام إلى اليسار، ونرى كم الفرق كبير بعدد الإصابات والوفيات معا.



وزارة الصحة والبيئة العراقية، هي من أعلن اليوم أيضا تخطي البلاد لحاجز مليون إصابة، حيث أحدث المستجد 8696 إصابة جديدة الأربعاء، مع 38 وفاة وتعافي 6.382 مصابا. إضافة أن العراق هو الدولة الأولى بعدد الوفيات أيضا، فيما كان الخامس بالوفيات بجدول العام الماضي.