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العراق.. إحباط محاولة تفجير سيارة مفخخة في الأنبار

3 - أكتوبر - 2021
القوات العراقية

القوات العراقية

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أحبطت القوات الأمنية العراقية محاولة تفجير سيارة مفخخة قرب إحدى مراكز الشرطة في محافظة الأنبار.

وقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن ناصر الغنام، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع”، إن رجال الشرطة ” “تصدوا لعجلة مفخخة، عندما كان الإرهاب يحاول يائسا استهداف أحد دوائر الشرطة”.

وأضاف أنه “تم تدميرها وقتل سائقها دون أضرار أو خسائر”.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني التفاصيل، وقالت في بيان إنه “من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع 100 الخدمي في مدينة الرمادي”.

وأضافت أن “قواتنا الأمنية قامت بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية”.

 

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