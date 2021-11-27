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العراق.. إحباط محاولة هروب من سجن شمالي بغداد

27 - نوفمبر - 2021
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

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أخبطت الأجهزة الأمنية في العراق، السبت، محاولة هروب سجناء من سجن شديد التحصين شمالي العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن قوة أمنية مشتركة من الجيش والشرطة أحبطت “محاولة هروب لثلاثة إرهابيين محكومين بالمؤبد من سجن التاجي شمالي بغداد”.

وأضاف البيان أن القوة الأمنية فتحت “النار عليهم عند مشاهدتهم يعبرون السياج الخارجي للسجن، ولم يمتثلوا لأوامر القوة، حيث قتل أحدهم بينما استسلم الاثنان الآخران”.

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن السلطات شكلت “لجنة للتحقيق مع السجناء الذين تم القبض عليهم لكشف ملابسات عملية الهروب”.

وأكد معن أن “السجون فيها عدة أطواق لحماية النزلاء والسجن”، مضيفا أن الأطواق تتبع “وزارة العدل والشرطة والقوات الأمنية في وزارة الدفاع، إضافة الى الكاميرات وأبراج المراقبة”.

ولم تكشف السلطات العراقية انتماء السجناء الذين حاولوا الفرار، إلا أنها عادة ما تستخدم مصطلح “إرهابيين” على المنتمين لتنظيم داعش.

وشهد العراق عدة حوادث مماثلة لعمليات هروب سجناء، كان أبرزها حادثة اقتحام سجني أبو غريب والتاجي في عام 2013، وتبناها تنظيم داعش وأدت لفرار أكثر من 500 سجين من عناصر التنظيم.

وفي مايو الماضي، تمكن أكثر من 20 سجينا على ذمة قضايا تهريب مخدرات وجرائم جنائية، من الهرب من سجن في محافظة المثنى، جنوبي العراق.

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