العراق… إلغاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بـ”كورونا”

العراق وكورونا
العراق وكورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ألغت السلطات العراقية الاستثناءات الممنوحة للصحفيين في إطار السعي للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد عن تسجيل 308 إصابات جديدة، في أعلى معدل إصابات منذ دخول كورونا إلى البلاد.

كما رصدت الوزارة 53 حالة شفاء إضافية من كورونا و5 حالات وفاة.

وبذلك يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 4272، وحالات الشفاء إلى 2585 والوفيات إلى 152.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

بالصورة – الصحة الكويتية: تسجيل 665 إصابة و9 حالات وفاة جديدة إثر فيروس كورونا

الصحة الإيرانية: تسجيل 34 وفاة و2023 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحكومة الإسبانية تبدأ بتخفيف القيود التي تم فرضها لمواجهة فيروس كورونا

ترمب يتخلى عن راتبه السنوي لصالح الحكومة الأميركية لمواجهة فيروس كورونا