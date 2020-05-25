العراق… إلغاء الاستثناءات الممنوحة للصحفيين للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بـ”كورونا”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ألغت السلطات العراقية الاستثناءات الممنوحة للصحفيين في إطار السعي للحد من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية أمس الأحد عن تسجيل 308 إصابات جديدة، في أعلى معدل إصابات منذ دخول كورونا إلى البلاد.

كما رصدت الوزارة 53 حالة شفاء إضافية من كورونا و5 حالات وفاة.

وبذلك يرتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في العراق إلى 4272، وحالات الشفاء إلى 2585 والوفيات إلى 152.