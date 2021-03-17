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العراق.. استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية من إيران

17 - مارس - 2021
استهداف خطوط الكهرباء الإيرانية المغذية للعراق

استهداف خطوط الكهرباء الإيرانية المغذية للعراق

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استهدف هجوم شنه مجهولون بعبوات ناسفة، خطوط نقل الطاقة الكهربائية من إيران إلى العراق، ما تسبب بخروجها عن الخدمة.

وسائل إعلام محلية نقلت مصدر أمني رفيع، في قيادة شرطة محافظة ديالى شرقي البلاد، قوله إن “مجهولين فجروا بعبوات ناسفة، خط نقل الطاقة الكهربائية “ميرساد _ ديالى 400 ك. ف”، في ناحية السلام وسط المحافظة، موضحا أن “التفجير تسبب بخروج خط نقل الطاقة عن الخدمة”.

ولم يصدر أي إعلان حكومي رسمي عن الحادثة، كما لا تتوفر معلومات بشأن قدرة خطوط الكهرباء المتضررة.

يشار الى أن الهجوم يأتي بعد يوم واحد فقط، من إعلان رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي”، إلقاء القبض على عدد من المتهمين بتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في البلاد.

وكان “الكاظمي”، قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، ان العراق لم لن يتهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الأمني في البلاد.

“الكاظمي” أضاف أن العراق يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بمسألة توفير الطاقة، داعيا جميع الوزارات بدعم وزارة الكهرباء للقيام بمهامها، من اجل توفير التيار الكهربائي للمواطنين.

في السياق، أشار “الكاظمي” إلى “وجود محاولات تخريبية لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية، كاشفا عن القاء القبض على عدد كبير من المتهمين بمحاولة تفجير تلك الأبراج.

يذكر أن العراق يستورد من إيران منذ سنوات 1200 “ميجا واط” من الكهرباء، وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية، فيما تتعرض أبراج نقل الطاقة لهجمات متكررة، خاصة في محافظات ديالى وصلاح الدين شمالا والأنبار غربا.

الجدير بالذكر أن العراق ينتج بين 19 – 21 ألف “ميجا واط” من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميجا وات، بحسب مسؤولين.

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