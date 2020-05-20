العراق.. اعتقال المرشح لخلافة البغدادي

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أعلن جهاز المخابرات العراقي، الأربعاء، اعتقال المرشح لخلافة أبو بكر البغدادي.

وقال الجهاز في بيان مقتضب إنه “تم إلقاء القبض على الإرهابي المدعو عبد الناصر قرداش المرشح لخلافة المجرم البغدادي”.

كما لم يكشف عن أي تفاصيل إضافية عن عملية القبض على قرداش.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، “شغل قرداش منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم داعش، وعمل مع التنظيم كقيادي منذ زمن أبو مصعب الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه”.

إلى ذلك أشارت إلى أنه “تم إجراء التحقيقات اللازمة مع قرداش في جهاز المخابرات الوطني”.

يذكر أنه في 27 أكتوبر الماضي أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في عملية خطرة جداً نفذتها القوات الأميركية الخاصة استهدفت مكانه في قرية باريشا بريف محافظة إدلب في سوريا.

مئات ملايين الدولارات

يشار إلى أن المفتش العام الحكومي في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شون أودونال، رفع السبت الماضي تقريراً إلى قادة لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، كشف فيه أن تنظيم “داعش” ما زال يحتفظ بقدرات خطيرة على شن عمليات إرهابية واعتداءات مسلحة في كل من سوريا والعراق.

وأوضح أودونال أن المناطق الأكثر تهديداً من قبل التنظيم تتوزع في المحافظات الجبلية المهجورة في شمال بغداد وغربها، وفي مناطق الرقة والحسكة ودير الزور في سوريا.

كما كشف تقرير المفتش العام في البنتاغون أنه للمرة الأولى منذ انتهاء المعارك ضد التنظيم وتصفية زعيمه، يتبين أن ما تبقى من مقاتليه يحتفظون بمئات ملايين الدولارات، بعضها مخبأ، بينما أموال أخرى تأتي من خلايا دعم ومجموعات متعددة.